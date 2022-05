Auf Instagram verkündet: «Ich bin überglücklich» – Kelly Osbourne wird zum ersten Mal Mami 

Die Tochter von Ozzy Osbourne (73) und ihr Freund Sid Wilson erwarten ihr erstes Kind. Das hat die Schauspielerin am Freitag auf Social Media verkündet. Dazu teilte sie ein Selfie, in dem sie ihre Ultraschallbilder in die Kamera hält. Dazu schreibt die Fashion-Designerin: «Ich weiss, dass ich in den letzten Monaten sehr ruhig war, also dachte ich, ich würde mit euch allen teilen, weshalb. Ich bin überglücklich, ankündigen zu können, dass ich eine Mama sein werde.»