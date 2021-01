Und das durfte der 23-Jährige auch sein. Schliesslich sorgte er mit dem dritten Platz in Adelboden dafür, dass sich die Schweiz zum ersten Mal seit 13 Jahren über einen Podestplatz am Chuenisbärgli freuen durfte. Dennoch – lange im Moment schwelgen, das will der Nidwaldner nicht. Er blickt gleich in die Zukunft und sagt: «Es ist keine einfache Ausgangslage, weil Pinturault so stark unterwegs ist.»