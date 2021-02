Die Rundbogenzelte, die für die Freilandschweinehaltung beim Massnahmenzentrum Kalchrain in Herdern TG gebraucht wurden, sorgten im Kanton Thurgau für Diskussionen. Aufgrund des Ablaufs einer befristeten Baubewilligung mussten diese abgebaut werden . Der Entscheid des Thurgauer Amts für Raumentwicklung wurde mit einer Befristung versehen, da sich die Zelte nicht in die Landschaft einfügen würden.

Lösung kommt gut an

Der neue Entscheid des Kantons Thurgau betrifft auch das Massnahmenzentrum Kalchrain in Herdern. «Für uns ist das eine sehr gute Lösung. Wir werden den Entscheid so bald wie möglich umsetzen», sagt Hansjörg Lüking, Leiter des Massnahmenzentrums. Auch andere Betriebe möchten auf die Rundbogenzelte setzen. «Ich kenne einen Betrieb in Tägerwilen TG, der nun eine Bewilligung beantragen will. Das ist super, denn so haben es die Schweine viel besser als im Stall», so Siegenthaler.