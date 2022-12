Florians grosser Traum geht trotz Muskeldystrophie in Erfüllung: Durch einen erfolgreichen Spendenaufruf kamen 27’000 Franken zusammen und Florian (18) kann im kommenden Sommer durch Europa reisen.

Für den 18-Jährigen geht damit ein grosser Traum in Erfüllung.

Ein grosser Traum geht in Erfüllung: Florian (18) kann im Sommer durch Europa reisen. Was auf den ersten Blick nach einem normalen Vorhaben für einen 18-Jährigen klingt, ist für den Zürcher nicht selbstverständlich. Seit seiner Kindheit leidet er an der Erbkrankheit Muskeldystrophie Typ Duchenne. Da er auf eine Rundum-Betreuung angewiesen ist, ist eine solche Reise für ihn mit hohen Kosten verbunden. 20 Minuten berichtete Anfang Dezember über seinen Spendenaufruf auf «GoFundMe».