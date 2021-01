In einem Interview mit SRF nimmt Fasel nun Stellung zu seinem Besuch bei Lukaschenko, der ein «offenes Gespräch» sein sollte und dessen Ziel es war, «ein wichtiges Gespräch über die WM in Minsk zu führen». So hält der 70-Jährige fest, dass es ihm Leid tue, falls sein Verhalten die Interpretation zulasse, er würde die Vorgänge und die Repression in Belarus akzeptieren. Ein klares Dementi auf die Frage, ob er es für einen Fehler halte, Lukaschenko zu umarmen, sieht anders aus.