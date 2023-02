Sonceboz: Mann sitzt in U-Haft – Nachbar erleichtert

Ein Mann schoss am Freitag auf den neuen Freund seiner Ex. Er verstarb noch vor Ort. Der Nachbar des Tatverdächtigen ist erleichtert, dass er nun in U-Haft ist.

«Ich bin unglaublich schockiert, dass er zu so etwas fähig sein soll»

Am Freitag erschoss ein Mann aus Sonceboz BE den neuen Freund seiner Ex. Nach der Tat flüchtete er, stellte sich aber letztlich beim Strassenzoll in Basel. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Darum gehts Am Freitag erschoss ein 44-Jähriger einen ihm bekannten Mann in Sonceboz BE.

Wie sich herausstellt, handelt es sich beim Opfer um den neuen Partner der Ex des mutmasslichen Täters.

Ein Nachbar bezeichnet den Tatverdächtigen als freundlich. Er sagt: «Ich bin unglaublich schockiert, dass er zu so etwas fähig sein soll.»

Ein Mann kaufte im Tankstellenshop in Sonceboz BE wie jeden Tag ein Sandwich und stieg dann wieder in sein Auto. Bevor er abfahren konnte, öffnete ein ihm bekannter Mann die Autotür und schoss zwei Mal auf ihn. Der Täter zog ihn aus dem Wagen und drückte noch zweimal ab. Der Geschädigte verstarb noch am Tatort.

Beim Opfer handelt es sich um einen 57-jährigen Mann, der in Biel wohnhaft war. Weil er in Sonceboz arbeitete, kam er fast jeden Mittag in den Tankstellenshop, um sich sein Mittagessen und Zigaretten zu kaufen.

Der Bieler war der neue Freund der Ex des Tatverdächtigen. Seine Freundin hatte sich im vergangenen Sommer vom mutmasslichen Täter getrennt. Gemeinsam hatten die beiden fünf Kinder im Alter von drei bis 15 Jahren. Ihren neuen Partner lernte die 38-Jährige im Tankstellenshop kennen, in dem sie arbeitete. Dort kam es am Freitag schliesslich zum Tötungsdelikt.

«Ich finde es einfach nur traurig und schade»

Nachdem er zwei Schüsse auf den 57-Jährigen abgefeuert hatte, flüchtete der mutmassliche Täter mit einem weissen Mercedes und wechselte nach drei Kilometern das Fahrzeug. Weil die Polizei davon ausging, dass er bewaffnet durch den Wald gelaufen sei, sperrte sie das gesamte Gebiet ab. Kurz darauf stellte sich der Mann beim Zoll in Basel.

Ein Nachbar des Tatverdächtigen sagt gegenüber 20 Minuten: «Ich habe oft mit ihm auf der Strasse gequatscht.» Er habe ihn jedoch nicht gut gekannt, sondern lediglich ein Nachbarn-Verhältnis gepflegt. Die Kinder der beiden Familien seien zusammen zur Schule gegangen. «Sowohl er als auch seine Frau und Kinder waren immer sehr freundlich und höflich», sagt er. «Ich bin unglaublich schockiert, dass er zu so etwas fähig sein soll und kann es noch gar nicht wirklich glauben.»

«Ich finde es einfach nur traurig und schade, dass mein eigener Nachbar so etwas tut», sagt er weiter. Er sei jetzt erleichtert, dass der mutmassliche Täter sich gestellt habe.

