Ich liebe meinen Freund nämlich sehr und will nichts mit einer Frau haben. Auch wenn ich damit in der Phantasie spiele, die Vorstellung, es zu erleben, ekelt mich. Ich bin völlig überfordert, verwirrt und verstehe die Welt nicht mehr! Eigentlich möchte ich die Pille absetzen, aber ich fürchte, dass dann alles noch schlimmer wird. Was geht hier ab?

Antwort von Doktor Sex

Die Hormone, die in der Pille enthalten sind, bringen den Körper in einen schwangerschaftsähnlichen Zustand. Bei einer Frau, die so verhütet, sind daher auch die Körper- respektive Gefühlswahrnehmung ähnlich durcheinander wie bei einer Schwangeren. Und oft ist auch die Lust beeinträchtigt.

Da du mit elf Jahren, das heisst so ziemlich gleichzeitig mit dem Beginn der Pubertät, mit der Einnahme von Hormonen begonnen hast, wurden dein Körper und deine Psyche an einem Entwicklungsprozess frei von künstlich zugeführten Hormonen gehindert. Wenn du die Pille nach zwölf Jahren nun absetzt, hat dies zwangsläufig Folgen.

Eine davon ist das, was deine Psychiaterin wohl meinte, als sie die Möglichkeit einer Art zweiten Pubertät erwähnte. Man könnte es auch so sagen: Durch den Therapieprozess und das Absetzen der Pille wirst du dich zunehmend ungefiltert in deinem vollständig entwickelten weiblichen Körper in der Welt, in der du dich bewegst, erleben.