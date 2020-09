Alexander Lukaschenko : «Ich bin vielleicht zu lange im Amt»

Seit bald einem Monat wird in Belarus gegen Alexander Lukaschenko protestiert. Der Machthaber räumte nun ein, dass er möglicherweise zu lange im Amt sei.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat nach russischen Medienberichten eingeräumt, dass er womöglich etwas zu lange an der Macht sei. «Ja, vielleicht bin ich ein wenig zu lange geblieben», sagte Lukaschenko laut Nachrichtenagentur Tass am Dienstag in einem Interview mit mehreren russischen Medien. Er sei aber die einzige Person, die in der Lage sei, das Land derzeit zu schützen.