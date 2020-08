Geflohene Oppositionsführerin

«Ich bin wohl immer noch die schwache Frau, die ich zuvor war»

Sie hatte dem «letzten Diktator Europas» den Kampf angesagt – doch jetzt hat die weissrussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja (37) überraschend das Land verlassen. Was steckt dahinter?

Doch jetzt ist alles anders gekommen. Tichanowskaja hat sich überraschend ins Nachbarland Litauen abgesetzt. Jetzt sei sie in Sicherheit, sagte der litauische Aussenminister Linas Linkevicius. Sie erhalte ein Visum für ein Jahr. In Litauen sollen bereits die Kinder von Tichanowskaja sein. Sie hatte die beiden aus Sicherheitsgründen noch vor der Wahl ausser Landes bringen lassen.

Mysteriöses Video

Sie habe ihr Heimatland auf eigenen Antrieb verlassen, sagt sie in einem am Dienstag veröffentlichten Youtube-Video. Die 37-Jährige wirkt darin abgekämpft. «Ich dachte, der Wahlkampf hätte mich wirklich abgehärtet, er hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich dachte, mit allem fertigzuwerden», so Tichanowskaja. «Aber ich bin wohl immer noch die schwache Frau, die ich zuvor war.» Sie sei sich bewusst, dass viele sie verstehen, viele sie jetzt aber auch verurteilen und hassen würden.