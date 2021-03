Alessia (22) will in Therapie – kann aber nicht, weil keine Plätze frei sind.

«Vor ein paar Wochen aber fiel ich wieder in ein depressives Loch. Also suchte ich nach einer neuen Therapeutin.» Dann kam der nächste Dämpfer: «Viele Therapeuten nahmen nicht einmal das Telefon ab», sagt sie. Und wenn sie es doch taten, dann hatten sie keinen Platz mehr frei – nicht einmal auf der Warteliste. «Dass ich keinen Therapieplatz finde, macht mich so wütend! Ich brauche doch dringend Hilfe…»

Corona lässt Nachfrage nach Therapieplätzen steigen

Personen stecken also in einer persönlichen Krise, brauchen professionelle Hilfe, erhalten diese aber erst verzögert. Was können Betroffene in dieser Wartezeit tun, damit sich ihre Problematik nicht verschlimmert?