Rapper Mimiks im «Zweipunktnull»-Podcast - «Ich bin zu faul, um mir ständig Content aus dem Hintern zu ziehen»

A ls Promo-Plattform. Ich glaube, wenn ich keine Konzerte und Musik bewerben müsste, würde ich es mit Social Media bleiben lassen. Das Ganze macht mir schon auch Spass, aber es hat grosses Suchtpotenzial, in meinem Fall vor allem bei Instagram. Ich bin auch einfach ein bisschen zu faul, mir ständig Content aus dem Hintern zu ziehen , und will nicht noch mehr Kapazität da hinein investieren.

Einerseits nerven mich Rapper, die v o n vo rnherein immer sagen: « W oah, das wird so krass» und dies und jenes . Andererseits ist es auch einfach entspannter, meine eigenen Erwartungen und die gegen aussen nicht so aufzublasen. Wenn es abgeht, geht es auch dann ab, wenn man nicht gross ankündigt.

Dein Song «Für immer niemer» klingt ein bisschen als wär e Erfolg nicht das , was du willst. Ist das so?

Ich geniesse es schon, wenn es richtig abgeht, aber ich will mich auch in den Momenten gern haben, in denen die Karriere mal nicht so läuft. Ich glaube, das ist mir eine Zeit lang schwergefallen – dann werden dir gewisse Grenzen bewusst. Vielleicht, weil die Schweiz limitiert ist, vielleicht aber auch, weil dein eigener Sound das ist. Limitiert im Sinne von: keine Popmusik.