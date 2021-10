Wirbel um Corona-Impf-Bändeli in Spiezer Hotel

Der Artikel zum Spiezer Hotel, in welchem Gäste mit Armbändern nach ihrem Impfstatus gekennzeichnet werden, sorgte für rege Diskussionen in der Kommentarspalte. Das Hotel Restaurant Seegarten Marina Spiez führte verschiedenfarbige Armbänder für seine Gäste ein. Mit dieser Methode werden geimpfte, getestete und Personen ohne Zertifikat gekennzeichnet, um das Personal zu entlasten. Die vom Hotel ergriffene Massnahme echauffierte einen News-Scout.

Das Thema spaltet die 20-Minuten-Community. Zahlreiche Leserinnen und Leser unterstützen das Hotel in seinem Vorgehen. Userin Hazel 20 schreibt beispielsweise: «Ich finde es praktisch und einfach. So muss man nicht jedes Mal das Zertifikat zeigen. Ich besuche Reiseziele, die Wert auf Schutz vor Corona legen.» Auch Mojito1 begrüsst die Massnahme: «So muss man zu seiner Einstellung Farbe bekennen, finde das ganz gut.» Weil kein Name auf dem Bändeli stehe, sieht Tschürpel kein Problem mit Datenschutz. «Irgendwie müssen sie doch unterscheiden, wer was im Hotel machen darf. Die Busse bekommt der Beherberger, und das Personal kann auch nicht pausenlos Zertifikate kontrollieren», schreibt Pumuckl1. Mehrere Nutzerinnen und Nutzer sind gar für eine Ausweitung der Massnahme auf die ganze Schweiz.