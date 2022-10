Tragischer Sozial(aus)fall in Baar : «Ich brauche eine Wohnung, in der ich menschenwürdig leben kann»

Darum gehts Sandra Iten wurde bei einem Autounfall schwer verletzt. Seither leidet sie an einer Gehirnverletzung.

Sie leidet unter Vergesslichkeit und muss sich auf alle Gespräche akribisch vorbereiten.

Auch benötigt sie eine stille Wohnung, weil sie sonst weiter gesundheitlich beeinträchtigt wird.

Obwohl sie Sozialhilfe erhält, scheint ihr spezieller Fall durch alle Maschen zu fallen.

Nun muss sie aus ihrer Wohnung raus und ist auf der Suche nach einer Lösung.

Sandra Iten sieht kaum noch Hoffnung für die Zukunft: «Ich scheine mit meinem spezifischen Problem durch alle sozialen Maschen zu fallen.» Nun hofft sie mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit, ihre Chancen auf eine passende Wohnung zu erhöhen: «Ich habe kein Radio und keinen Fernseher. Ich brauche nur eine ruhige Wohnung, in der ich nach so langer Zeit endlich wieder einmal menschenwürdig leben kann.»

Als Sandra Iten 18-jährig war, schlug das Schicksal brutal zu: Sie war mit ihrem späteren Ehemann als Beifahrerin unterwegs, als ein Geisterfahrer frontal in ihr Auto raste. Sandra Iten wurde dabei schwer verletzt, musste auf der Intensivstation behandelt werden. Nach einem langen Spitalaufenthalt konnte sie sich anfangs nur mithilfe eines Rollstuhls fortbewegen. Es war der damals jungen Frau zwar gelungen, sich körperlich zu erholen. Eine Hirnverletzung wird sie allerdings ein Leben lang begleiten. In der Folge konnte sie nicht mehr arbeiten, sie verlor ihre Stelle.

Und plötzlich droht die Zwangsräumung

Später heiratete sie ihren damaligen Freund und wurde Mutter zweier Söhne. Unterstützung erhielt sie im Alltag von ihrem Mann und ihrer Mutter. Mit den Jahren wurde aber die Beziehung zu ihrem Mann immer schwieriger und Sandra wurde krank. In der Folge erlitt sie zehn Jahre nach dem Autounfall einen Hirnschlag und auch ihre ramponierte Ehe zerbrach. Der Rosenkrieg der Scheidung brachte die alleinerziehende Mutter schliesslich ans Ende ihrer Kräfte, wie sie erzählt.

Inzwischen sind viele Jahre vergangen, ihre Söhne erwachsen und sie helfen ihrer Mutter so oft, wie nur möglich. Jeden Tag muss sie mit ihrem Schicksal kämpfen. Das Sozialamt unterstützt die heute 53-Jährige finanziell. Für ihre Wohnung jedoch steht nur wenig Geld zur Verfügung – zu wenig für die realen Mietkosten einer Wohnung in ihrem Wohnort in Baar oder im Kanton Zug. Seit Februar wohnt sie in einer Dreizimmerwohnung, die als Übergangslösung gedacht war, wie sie sagt. Doch nun droht ihr bereits die zweite Zwangsräumung. Das Haus, in dem sie nun wohnt, soll demnächst einem Neubau Platz machen.

Doch wo ist dann Platz für Sandra Iten?

Denn ein Problem ist: Sie benötigt viel Platz. Sandra kann in gewissen Situationen ihre Gedanken nicht abrufen und muss sich beispielsweise für sämtliche Gespräche schriftlich mit Gedankenstützen vorbereiten: «Ich habe ein Schubladensystem für meine sämtlichen täglichen Dinge und Notizen entwickelt, welches mir ein selbstständiges Leben ermöglicht.» Neben genügend Platz braucht sie eine ruhige Wohnung. Wird sie abgelenkt und gestört, werden ihre kognitiven Fähigkeiten überfordert. In einem Arztzeugnis vom 10. Oktober steht: «Eine Ruhestörung in ihrer häuslichen Umgebung führt zu einer langandauernden kompletten Einschränkung der Dual Task Performance und während der Lärmemission zur kompletten Sistierung aller Tätigkeiten.»

Eine anspruchsvolle Situation für das zuständige Sozialamt. So war etwa am Mittwoch nur gerade eine nicht temporär zu vermietende Wohnungen in Baar ausgeschrieben. Diese 2,5 Zimmer-Wohnung kostet monatlich knapp 2000 Franken. Laut Sozialhilfegesetz des Kantons Zug beträgt die Mietzinsobergrenze für eine Einzelperson aber nur 1300 Franken plus Nebenkosten.

Das Sozialamt klammert sich an die Richtlinien

Wie die Gemeinde Baar auf Anfrage mitteilt, «ist der gemeindliche Sozialdienst grundsätzlich an die Mietzinsobergrenze gebunden. Ausnahmen sind nur für kurze Überbrückungszeiten möglich.» Kommt hinzu, dass Personen, die mit Sozialhilfe unterstützt werden, materiell nicht bessergestellt sein dürfen, als Personen, die ohne Unterstützung in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben. «Eine Wohnung muss also möglichst preiswert sein und darf einer Ablösung von der Sozialhilfe auch nicht im Weg stehen.»

Ohne den Fall von Iten detailliert zu kennen, schätzt die Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht UFS, die Situation allgemein anders ein. Geschäftsleiter Andreas Hediger sagt auf Anfrage: Es sei nicht zulässig, Mietzinskosten, die über den Richtlinien liegen, lediglich mit dem Verweis auf die entsprechenden Richtlinien abzulehnen. «Sozialdienste müssen bei der Übernahme von Wohnkosten unter anderem die gesundheitliche Situation der betroffenen Personen berücksichtigen», so Hediger. Das könne zur Folge haben, dass von der Sozialhilfe eine Wohnungsmiete übernommen werden muss, die über dem kommunalen Maximalmietzins liegt. Hediger: «Wenn sich für eine Person, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, in einer Gemeinde keine passende Wohnung finden lässt, deren Mietzins innerhalb der Mietzinsrichtlinien liegt, muss die Sozialhilfe entsprechend für die Kosten einer teureren Wohnung aufkommen.»

Du willst helfen? So erreichst du Sandra Iten Sandra Iten benötigt ausser einer Wohnung auch Hilfe von Personen, welche sie etwa bei schriftlichem Verkehr unterstützen möchten. Ihre Mailadresse lautet: iten.hilfe@bluewin.ch