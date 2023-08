Schock der Lokführer: «Ich bremse und hoffe, dass es reicht»

«Natürlich erwartest du das Schlimmste»

Fahrlässige Kombinationen wie Kopfhörer und E-Trottinett

Gerade im Tramverkehr käme es regelmässig zu Situationen, in denen Personen unachtsam über die Gleise laufen, sagt Michael Briner, Sprecher von AVA. «Sie lassen sich oftmals durch Smartphones oder Kopfhörer ablenken und achten nicht auf den Verkehr.» Kombinationen wie etwa Kopfhörer und E-Trottinett-Fahren seien dabei besonders fahrlässig, findet auch einer der Lokführer: «Sie laufen, essen und sind gleichzeitig am Smartphone. Damit sind viele überfordert - wäre ich auch.»

Durchschnittlich käme es deshalb pro Tag zu zwei Notbremsungen. «(…) es fehlt immer nur wenig, bis etwas passiert», beschreibt ein Lokführer eine solche Situation. In diesem Moment könne man nur noch hoffen, so eine andere. «Es reicht oder es reicht nicht.» Hinzu komme gemäss AVA, dass es Passanten oft nicht bewusst ist, dass der Bremsweg eines Trams wesentlicher länger ist als jener von Autos.

Hunderte Anzeigen im Bahnverkehr

Das grösste Problem im Bahnverkehr sind dagegen illegale Gleisübertritte, sagt AVA-Sprecher Briner. «Um ihren Weg abzukürzen, laufen besonders Jugendliche ab und zu an inoffiziellen Stellen über die Gleise.» In den letzten vier Jahren hat das Sicherheits- und Kontrollpersonal von Aargau Verkehr deshalb jährlich im Durchschnitt 119 Verstösse wegen unerlaubten Überschreiten von Gleisen angezeigt. Allein in den letzten zwölf Monaten kamen weitere 480 Meldungen durch Fahrpersonal hinzu.