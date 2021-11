St. Galler nervt sich über Nachbarn, der Müll auf Vordach stapelt

Wer kennt sie nicht, Nachbarn und Nachbarinnen, die machen, was sie wollen? Ein News-Scout aus St. Gallen kann seinem Nachbarn über die Strasse direkt in die Wohnung schauen: «Der junge Mann steht jeweils gegen 16 Uhr auf und ist dann die ganze Nacht wach und macht etwas in Richtung Informatik.» Die Beobachtungen lassen ihn nicht in Ruhe. Ein Dorn im Auge des 61-Jährigen ist der Abfall, den sein Nachbar auf dem Vordach lagert.