Attentat in Wien«Ich dachte: Das wars jetzt für mich»

Das hilft beim Verarbeiten des Erlebten

Birgit Kleim ist Professorin an der Universität Zürich und forscht unter anderem zu Krisenkompetenz und posttraumatischen Belastungsstörungen. Das verstärkte Gemeinschaftsgefühl, das L.P. in den sozialen Medien erlebt, überrascht Kleim nicht. «Wir haben das auch bei anderen derartigen Ereignissen, zum Beispiel bei 9/11 bemerkt. Hier entsteht oft eine grosse Solidarität unter den Betroffenen und Bürgern. Die soziale Unterstützung ist ein wichtiger Faktor, der extrem viel ausmacht für einen gesunden Umgang mit dem Erlebten. Die Betroffenen haben dann auch eine Chance, über das E rlebte zu sprechen und sich auszutauschen. Das kann sich positiv auf die Verarbeitung des Erlebten auswirken.» Die Unterstützung könne verschiedene Formen annehmen. Am einfachsten sei es, eine Bezugsperson aus dem eigenen sozialen Umfeld zu finden, mit der man sich austauschen kann. Aber auch Solidarität im Internet könne helfen, das Erlebte besser zu verarbeiten. Grundsätzlich sei am Anfang der Schock gross, der sich dann aber mit der Zeit verflüchtige. «Unmittelbar nach einem Trauma ist verlässliche emotionale und praktische Unterstützung wich ti g. Ein Grossteil der Personen, die so was erlebt haben, sind widerstandsfähig, das hat man immer wieder heraus gefunden », sagt die Expertin. « Sie finden Wege der Verarbeitung und Integration des Erlebten in ihr Leben und können damit umgehen. » Wenn längerfristig Symptome, zum Beispiel intrusive emotionale Erinnerungen an das Erlebte, Flashbacks , Angespanntheit oder Schlafprobleme hinzukommen, r ät B i rgit Kleim , professionelle Hilfe zu suchen.