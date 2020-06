Oftringen AG

«Ich dachte, dass er schwerverletzt ist»

Bei einer Garageneinfahrt in Oftringen AG wurde ein 7-jähriger Bub angefahren. Er konnte mittlerweile das Spital verlassen.

Am Mittwoch wurde der 7-jährige Ledion in Oftringen von einer Frau angefahren . Die Lenkerin verliess anschliessend den Unfallort, ohne sich um den Bub zu kümmern. Der 7-Jährige konnte noch selbst nach Hause, musste aber ins Spital gebracht. Nach drei Tagen konnte er dieses wieder verlassen.

Gegenüber « Tele M1 » hat sich nun seine Mutter zum Unfall geäussert. «Ich dachte, dass er schwerverletzt ist.» Zum Glück habe er durch den Unfall lediglich Prellungen und Schürfungen erlitten. In wenigen Tagen darf er wieder mit seinen Freunden in den Kindergarten.

Seine Mutter ist sauer auf die Unfallfahrerin. Es wäre nicht so schlimm, wenn die Frau angehalten und erste Hilfe geleistet hätte, so Ledions Mutter. Bislang habe sie sich jedoch noch nicht mal gemeldet oder sich entschuldigt.

Nach dem Crash vor einer Garageneinfahrt fuhr die 54-Kährige davon. Am Abend meldete sie sich bei der Polizei. Sie gab an, nur ein Rumpeln bemerkt zu haben. Sie vermutete, dass es mit der Baustelle in der Gegend zu tun hatte. Die Lenkerin wurde zum Unfallhergang befragt und bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Den Führerausweis musste sie, zuhanden der Entzugsbehörde abgeben.