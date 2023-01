Rorschach SG: Rätsel um Ente mit Wölbung

Ein News-Scout hat bei einem Sonntagsspaziergang Anfang Januar einen Erpel entdeckt, der eine ungewöhnliche Wölbung im Brustbereich aufweist. «Als ich diese Ente gesehen habe, dachte ich mir, dass sie gleich platzen würde. Sie tat mir wirklich leid. Ich wusste aber nicht, was sie hat oder ob das vielleicht sogar öfters vorkommen kann», so der Rorschacher zu 20 Minuten.

Wildvögel nicht selber pflegen

Beim Erpel handelt es sich um eine wilde Stockente. «Auf keinen Fall sollte versucht werden, die Ente selbst zu pflegen. Für die Pflege wilder Vögel braucht es eine Bewilligung», erklärt Livio Rey, Biologe der Vogelwarte Sempach. Ohne klinische Untersuchungen soll es laut Rey unmöglich sein, den Grund für die unnatürliche Wölbung zu erkennen. «Beobachtet man Tiere in einem solchen Zustand, kann man sich an die Vogelwarte wenden. Wir helfen gerne bei der Beurteilung und verweisen nötigenfalls an die nächste Pflegestation. Neben der Vogelwarte kann man sich auch an die regionale Wildhut wenden.»