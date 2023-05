Aargau: «Ich dachte, die sterben» – Lebensgefährliche Abkürzung über A1

«Die Aktion finde ich total daneben»

Die beiden hätten grosses Glück gehabt, dass nichts Schlimmeres passiert sei. «Es hätte auch ganz anders laufen können.» Die Aktion sei total daneben, so der Augenzeuge. «Mit dieser Schnapsidee gefährdet man auch die Automobilisten, denn niemand rechnet mit Fussgängern auf der Autobahn.» Die Personen seien in der Dunkelheit auch nicht allzu gut erkennbar gewesen.

Doch wie schätzt die Polizei den Abkürzungsweg ein? Wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, sagt, überrasche ihn das Video «nicht im Geringsten». «In Würenlos sind gerade in den Nächten am Wochenende viele Personen unterwegs und in Kombination mit Übermut kommen immer wieder Leute auf waghalsige Ideen.» Eine Situation, wie sie das Video zeige, sei aber eine Ausnahme. Auf Höhe der Raststätte seien in der Fahrbahnmitte zudem Wände aufgestellt, sodass das Überqueren der Fahrbahn dort verhindert werde.