Toter im Schulhaus: «Ich dachte, er schläft und habe ihn angestupst»

In den Kellerräumlichkeiten des Schulhauses Hirschengraben in Zürich lag ein toter Mann.

Schauerlicher Fund: Im Rahmen der Sanierungsarbeiten am Schulhaus Hirschengraben fand am Dienstagmorgen ein Arbeiter in den Kellerräumlichkeiten einen leblosen Körper. 20 Minuten konnte mit dem Arbeiter sprechen, der die Leiche gefunden hat. «Ich war im Keller und habe gearbeitet. Plötzlich sah ich in der Ecke einen Mann auf dem Bauch liegen. Ich dachte, er schläft. Ich habe ihn angestupst und gefragt, was er macht», erzählt Viktor.