Lina Senn kellnert bei «First Dates» : «Ich dachte er sei schwul, doch für ihn war es ein Date»

Die Singles treffen sich dafür zu einem ersten Date in einem Restaurant, wo Gastgeber Maximilian Baumann (30, in der Mitte) gemeinsam mit seinem Team, bestehend aus den Servicemitarbeitenden Julia, Barkeeper Tim, Lina und Simone (von links nach rechts) sie willkommen heissen.

Rund 200 neugierige Singles, ein feines Abendessen und vielleicht der Beginn einer grossen Liebe – am Mittwoch startet die beliebte Dating-Show «First Dates» erstmals auch in der Schweiz.

Spaziergang als perfektes erstes Date

Sollte es dennoch dazu kommen, stellt sich die Tiktokerin ein perfektes erstes Date so vor: «Einen Spaziergang finde ich super. Wenn es zu einer peinlichen Stille kommt, kann man einfach über die Leute und Orte reden, an denen man vorbeikommt.» Sie fügt an: «Zudem kann man in einem Restaurant oder auch im Kino nicht einfach abhauen, wenn es komisch wird.»