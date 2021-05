Anschlag auf Berner Kantonalbank : «Ich dachte erst, es sei Gülle»

Auf die Berner Kantonalbank in Bümpliz wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Farbanschlag verübt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Berner Kantonalbank in Bümpliz wurde in der Nacht auf Mittwoch von Vandalen heimgesucht: Haupteingang, Fassade und Schriftzug waren am frühen Morgen braun eingefärbt. «Ich dachte erst, es sei Gülle», sagt ein Leser, der mit dem Auto an der Bank vorbeifuhr. «Da es aber nicht gestunken hat, gehe ich von einem gröberen Farbanschlag aus.»