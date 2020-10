Wildpinkler-Streit endet vor Gericht«Als ich meine Hose hochzog, kam durch die Hecke ein Wasserstrahl»

«Ich lasse mir nicht auf den Kopf scheissen», sagte der 73-jährige Rentner und machte vor dem Bezirksgericht Dietikon deutlich, was er vom ganzen Prozess hält: nämlich nichts. Max B. hatte am Nachmittag im Juli letzten Jahres in eine Hecke mitten in Dietikon uriniert, als er von einer Frau Mitte 60 zur Rede gestellt wurde, die dahinter in ihrem kleinen Gärtchen am Jäten war. Da er einfach weiter urinierte, holte die Frau einen Gartenschlauch und spritzte den Wildpinkler ab. «Da war ich gallig geworden», sagte der ehemalige Chauffeur am Prozess vom Mittwoch, «ich habe ihr den Schlauch aus der Hand gerissen und sie von Kopf bis Fuss abgespritzt.»