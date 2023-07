Penthaz VD: «Ich dachte, es sind zerquetschte Himbeeren, aber es waren Blutspuren» 

Eine 18-Jährige wurde tot in einem Feld in Penthaz VD gefunden. Die Polizei nahm einen 17-Jährigen fest. Zuvor entdeckte ein Mitarbeiter eines Einkaufsladens Blutspuren am Boden.

Verkäufer Joao Amorim (23) sah kurz nach der Tat Blutspuren im Laden, in dem er arbeitet. Im Video erzählt er, wie er alles erlebt hat. Video: 20min/Thomas Sennhauser

Darum gehts Nach dem Femizid in Penthaz VD werden weitere Details bekannt.

Laut einem Zeugen kam es vor der Tat zu einem Streit zwischen dem Opfer (18) und dem mutmasslichen Täter (17).

Am Dienstag wurde eine 18-Jährige in Penthaz VD mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt. Der mutmassliche Täter, ein 17-jähriger Schweizer, ergriff zunächst die Flucht, konnte aber kurz danach festgenommen werden. Wie ein Video eines News-Scouts zeigt, erfolgte die Festnahme in der Nähe der Gleise. Zuvor hatte der Verdächtige noch einen nahegelegenen Laden betreten, wie Verkäufer Joao Amorim (23) gegenüber 20 Minuten erzählt: «Ich war im Laden, als mir plötzlich rote Flecken auffielen. Zunächst dachte ich, es handelt sich um zerquetschte Himbeeren.»

Beim genaueren Hinsehen bemerkte er, dass es Blut ist: «Die Polizei kam dann, sicherte die Spuren und schaute sich die Aufnahmen der Überwachungskameras an.» Auf den Aufnahmen ist gemäss Joao zu sehen, wie der Täter in den Laden reinkommt, an den Leuten vorbeiläuft, sich eine Wasserflasche aus dem Kühlschrank nimmt und wieder rausläuft: «Auf den Aufnahmen wirkt er ganz entspannt. Auch der Kassierin fiel er nicht auf, da zu diesem Zeitpunkt im Laden viel los war.»

Ein anderer Zeuge, der im Dorfzentrum arbeitet, erzählte gegenüber «24 Heures»: «Ich sah ihn blutverschmiert auf der Strasse laufen. Er war am Handy und schien es nicht eilig zu haben.» Die Polizei teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, dass die Ermittlungen zum Tathergang und Motiv laufen. Weitere Angaben könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen.

1 / 4 Eine 18-Jährige wurde tot in einem Feld in Penthaz VD gefunden. 20 Minuten Die Polizei nahm einen 17-Jährigen fest. 20 Minuten Laut einem Zeugen kam es vor der Tat zu einem Streit zwischen dem Opfer und dem mutmasslichen Täter. 20 Minuten

«Sie schrien sich an»

Gemäss der Waadtländer Polizei alarmierte am Dienstag um 11.25 Uhr eine Person die Polizeizentrale, dass eine Person angegriffen wurde. Die Rettungskräfte fanden daraufhin eine junge Frau tot auf einem Feld. Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich bei der Toten um die 18-jährige S.* Die junge Frau lebte mit ihrer Familie seit ein paar Jahren in einer Wohnung in Penthaz und machte derzeit ein Praktikum in einer Kindertagesstätte.

Laut einem Bekannten betreibt der Vater einen Imbiss im Ort: «Ich kenne die Familie gut. Ich war dabei, als der Vater den Anruf bekommen hat. Er machte sich sofort auf den Weg.» Die ganze Familie sei inzwischen in die Türkei geflogen, um die Tochter zu beerdigen.

Ein Zeuge berichtete gegenüber «24 Heures», dass es vor dem Arbeitsplatz der 18-Jährigen zu einem Streit zwischen ihr und dem mutmasslichen Täter gekommen sei: «Sie schrien sich an», so der Mann. Die junge Frau sei dann oberhalb des Dorfes in Richtung des Feldes geflohen, wo sie die tödlichen Messerstiche erlitt. Die junge Frau soll mit dem 17-Jährigen in einer Beziehung gewesen sein.

*Name der Redaktion bekannt