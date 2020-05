Schildkröte landet in Autoscheibe

«Ich dachte, es wäre ein Alien und habe mich furchtbar erschrocken»

Im US-Bundesstaat Georgia machte eine Autofahrerin eine Begegnung der unheimlichen Art. Eine Schildkröte krachte in ihre Windschutzscheibe.

Was Latonya Lark aus Georgia passiert ist, wird wohl in die Rangliste der unwahrscheinlichsten Unfälle aufgenommen. Am 12. Mai fuhr sie in Savannah mit dem Auto zum Einkaufen, als sie plötzlich ein seltsames Objekt direkt auf sie zukommen sah. «Oh mein Gott, es ist ein Ziegelstein», habe sie ihrem Bruder noch zugerufen, wie sie dem Sender «WSAV» erzählt. Unverzüglich reduzierte Lark das Tempo, doch noch bevor die beiden realisierten, was vor sich geht, gab es einen grossen Knall. Eine Schildkröte prallte direkt vor dem Beifahrer in die Windschutzscheibe.