Die amerikanische Primarlehrerin Abby Zwerner (25), die von einem sechsjährigen Schüler angeschossen wurde, hat in einem Interview von ihrem langwierigen Genesungsprozess erzählt. Seit dem Schuss am 6. Januar an der Rickneck Elementary School im US-Bundesstaat Virginia wurde sie bereits viermal operiert. Doch nicht nur die körperlichen Wunden heilen langsam, auch die mentalen. An manchen Tagen schaffe sie es nicht, aus dem Bett aufzustehen, sagt sie in ihrem ersten Interview mit dem Fernsehsender «NBC».