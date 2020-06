vor 38min

Lovely Me

«Ich dachte, ich werde für immer im Heim leben»

Als Kind erlitt Heidi Vogel (36) bei einem Unfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Seither lebt sie mit körperlichen Beeinträchtigungen. Von denen lässt sie ihr Leben aber nicht bestimmen.

von Michelle Muff

1 / 6 Als Heidi sieben war, stürzte sie einen Hang hinunter und zog sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu. Seit dem Unfall lebt sie mit körperlichen Beeinträchtigungen. Privat Nach dem Unfall wollte man die damals Siebenjährige in ein Behindertenheim schicken. Nur dank dem Einsatz von ihrer Mutter und ihrem damaligen Arzt durfte sie bei ihrer Familie bleiben. «Jedoch gab es erst eine Probezeit, die wir als Familie bestehen mussten. Davon wusste ich damals aber nichts.» Privat Heidi konnte die Primarschule sowie die Sekundarstufe an einer normalen, öffentlichen Schule absolvieren. «Es war nicht immer einfach, da ich in der Klasse manchmal gemobbt wurde. Auch musste ich mich mehr anstrengen, um mithalten zu können. Insgesamt hat mir die Schule aber sehr Spass gemacht, ich genoss es, eine Abwechslung zu haben.» Privat

Heidi, was ist dein «Makel»?

Als ich sieben Jahre alt war, erlitt ich bei einem Unfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Seit dem Vorfall lebe ich mit einigen Beeinträchtigungen, die man mir auch äusserlich ansieht.

Was ist beim Unfall passiert?

Ich war auf dem Weg zur Schule. Es war ein kalter Wintertag und es lag viel Schnee. Ich lebte auf dem Land, mein Schulweg war lange und ging über mehrere Felder. Ich wollte eine Abkürzung nehmen und mit einem Plastiksack einen Hang runterrutschen. Dabei verlor ich jedoch die Kontrolle und stürzte rund 100 Meter den Hügel hin unter. Unten schlug ich mit dem Kopf auf dem Bordstein einer Strasse auf.

Was passierte dann?

Ich kann mich an den Unfall nicht erinnern, meine ersten Erinnerungen an die Zeit nach dem Sturz sind vo m Kinderspital. Ich habe lange nicht realisiert, dass ich vom Unfall Einschränkungen davontrug. Dass ich auf meinem rechten Auge nichts mehr s e he , merkte ich erst nach ein paar Tagen.

Was hatte der Unfall für Auswirkungen?

Nach dem Unfall musste ich Dinge, e twa d a s La ufen, komplett neu lernen. Ich musste mehrmals pro Woche in eine Therapie gehen. Es war eine intensive Zeit. Wegen des Sturzes lebe ich auch heute noch mit gewissen körperlichen Einschränkungen: Auf meinem rechten Auge bin ich nach wie vor blind, ich habe Schwierigkeiten, mich lange zu konzentrieren. Ausserdem zittert meine linke Hand oft und ich habe Orientierungsschwierigkeiten. Und ich spreche etwas langsamer.

Wie war deine Kindheit?

Man wollte mich nach dem Unfall in ein B e hindertenhe im schicken. Nur dank meiner Mutter und meinem Arzt, die sich für mich eingesetzt haben, konnte ich bei meiner Familie aufwachsen. In ein H eim zu müssen, wäre für mich der Horror gewesen. Meine Kindheit verlief ansonsten ziemlich normal. Ich ging bis zur Sekundarstufe in eine normale öffentliche Schule.

Wie war deine Schulzeit?

Nicht immer einfach: Ich wurde oft von meinen Klassenkameraden gemobbt und musste mich mehr anstrengen, um mit den anderen mithalten zu können. Grundsätzlich ging ich aber sehr gern in die Schule. Die Bürolehre konnte ich aber nicht in einem normalen Betrieb absolvieren.

Wo hast du sie gemacht?

In Bern in einem Ausbildungheim für Körperbehinderte. Zuerst habe ich mich dagegen gesträubt, ich sagte mir, ich will doch nicht in ei nem Heim wohnen und arbeiten . Doch währen d d er Lehre wurde ich zum ersten Mal nicht ausgeschlossen. Das war ein schönes Gefühl. Als ich im Wohnheim lebte, dachte ich mir, dass ich nie mehr fort gehen möchte. Ich fragte mich: Wie habe ich das draussen eigentlich ausgehalten? Die Arbeit hat mir sehr viel bedeutet. Irgendwann war ich aber trotzdem nicht mehr ganz zufrieden.

Wieso?

Zuerst dachte ich, ich werde wohl für immer im Wohnheim leben. Doch irgendwann kam der Wunsch auf, auszuziehen und extern für meinen Arbeitgeber zu arbeiten. Ich merkte, dass ich eigentlich ziemlich selbstständig bin – und realisierte, dass ich diese Selbstständigkeit wohl verlieren werde, wenn ich immer von Pflegern umgeben bin. Mein Antrag, auszuziehen, wurde erst abgelehnt, später jedoch bewilligt.

Wie war es, auszuziehen?

Schön und furchteinflössend zugleich. Am ersten Abend wollte ich nichts anderes als zurück ins Wohnheim. Doch dann sprang ich über meinen eigenen Schatten , kam mit meinen Nachbarn in Kontakt und konnte mich so einleben. Heute geniesse ich es sehr, allein zu leben. Ich war schon immer eher ein e Einzelgänger in und schätze die Ruhe, die ich im Wohnheim nie hatte.

Gab es Zeiten, in denen du unsicher warst?

Die gab es durchaus. Lange war ich sehr schüchtern und versuchte stets, mich so in die Gesellschaft einzugliedern, dass meine Einschränkungen nicht sofort auffallen. Das funktionierte natürlich aber nicht immer. Gewisse Situationen haben meine Unsicherheit noch grösser gemacht.

Hast du ein Beispiel für eine konkrete Situation?

Ich habe vor einiger Zeit telefonisch an einer Umfrage teilgenommen. Nach wenigen Sätzen fragte mich die Dame am Apparat, ob i ch « besoffen » sei, weil ich «so komisch» spreche . Natürlich konnte sie nicht wissen, dass ich wegen meiner Beeinträchtigung langsamer spreche. Trotzdem fand ich das sehr frech und drückte die Leitung ab. Solche Momente können dich schon treffen.

Wie geht es dir heute?

Sehr gut. Heute bin ich sehr viel selbstbewusster als früher und traue mich , für mich einzustehen . Vor einiger Zeit habe ich spontan in einem Reisebüro allein eine Reise nach Neuseeland und Australien gebucht. Das hat mich sehr viel Überwindung gekostet und m eine Familie ist ziemlich erschrocken . I ch hatte dort aber eine grossartige Zeit. Auch gesundheitlich geht es mir gut: Ich gehe regelmässig in die Physiotherapie und mache auch heute immer wieder kleine Fortschritte. Mein Gangbild hat sich in den letzten Jahren nochmals sehr verbessert.

Was würdest du anderen Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung raten?

Man soll sich nicht einschränken lassen. Man muss versuchen, selbstständig zu bleiben – auch wenn man dafür hie und da über seinen eigenen Schatten springen muss.

Heidi arbeitet als Büroangestellte auf der Gemeinde. In ihrer Freizeit spielt sie gern Klavier, hört Musik und liest gern Bücher. Auch geht sie in ihrer Freizeit oft in Bern auf den Markt, wo sie ihre Autobiografie «Mein langer Weg» verkauft.