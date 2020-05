«Ich dachte, ich werde nie eine Freundin haben»

Als Kind hat ihn sein Fleck nicht gestört – er habe gar nicht richtig realisiert, dass bei ihm etwas anders ist. Dennoch gibt es bei ihm eine Szene aus seiner Kindheit, die sich bei ihm eingebrannt hat: «Ich war in den Skiferien alleine auf dem Sessellift. Neben mir sassen zwei Franzosen, die auf französisch sagten ‹Schau dir das Kind an, das Ding in seinem Gesicht sieht aus wie ein verfaulter Apfel›. Da meine zweite Muttersprache französisch ist, habe ich alles verstanden.» Er habe sich damals nicht getraut, etwas zu erwidern.