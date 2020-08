Zeuge aus Beirut

«Ich dachte im ersten Moment, ich sei tot»

Der Journalist Ahmad Yassine befand sich am Dienstagabend unweit vom Ort der Explosion in Beirut. Als es knallte, verlor er für einen Moment das Gefühl von Realität.

In Beirut hat sich am 4. August in der Nähe des Hafens eine gewaltige Explosion mit Dutzenden Toten und mindestens 2700 Verletzten ereignet.

« Bin ich tot? Nein, ich atme ja noch » – der Journalist und Blogger Ahmad Yassine war verwirrt. Soeben hatte es in der libanesischen Hauptstadt Beirut eine heftige Explosion gegeben. « Ich war vier Ki l ometer weit weg vom Ort der Explosion. Doch es fühlte sich an, als wäre ich mittendrin gewesen » , sagt er zu 20 Minuten.

Nach dem Knall habe er die Druck welle, « den Wind » , wie er sagt, gespürt. Dann habe er Menschen um sich schreien gehört und den Rauch in der Luft bemerkt. « Erst nach rund fünf Minuten habe ich begriffen, was passiert war. Ich griff zu meinem Handy und schaute auf Social Media, ob andere etwas Ähnliches erlebt hatten. »

Zerstörung so weit das Auge reicht

Yassine schaute sich um: Autos lagen auf dem Dach, Schutt und Trümmer überall. « Der grösste Teil der Stadt Beirut ist beschädigt » , sagt er. Der Hafen sei komplett zerstört. Am meisten machen ih m die vielen Vermissten Sorgen. «Laut Behörden gibt es Dutzende Tote. Aber viele Menschen sind unter den Trümmern verschwunden. In den nächsten Tagen wird sich erst zeigen, wie viele Todesopfer die Explosion tatsächlich verursachte. » Die Behörden seien dabei, Fakten zu sammeln.

Eines ist für Yassine aber klar : Es muss sich um eine chemische Explosion in einer Lagerhalle am Hafen gehandelt haben. «Dort sind etwa 2400 Tonnen an Ammoniumnitrat explodiert » , sagt er. Das erkläre nicht nur die rote Farbe des aufsteigenden Rauches, sondern auch der grosse Schaden. « Um 18.05 Uhr gab es in der Halle eine erste Explosion, dann um 18.08 Uhr die zweite, die den Explosionspilz auslöste. » In der Lagerfirma dürfte es zunächst ein technisches Problem gegeben haben, vermutet der Libanese.