Männliche Menopause: Influencer spricht über seine Andropause

Depressionen, Stimmungsschwankungen, mangelnde Libido, Schlaflosigkeit, Müdigkeit und Verlust des Kurzzeitgedächtnisses: Wenige Wochen nachdem er am 3. Juli seinen 40. Geburtstag gefeiert hatte, wird das Leben von Israel Cassol auf den Kopf gestellt. Er leide an Symptomen der Andropause oder der männlichen Menopause, wie ihm der Arzt, den er aufsucht, erklärt.

«Ich habe meinen Ohren nicht getraut. Ich dachte, die Menopause sei etwas, das nur Frauen durchmachen. Ich wusste nicht, dass es auch Männer treffen kann», sagt er der «Daily Mail», nachdem er in einem Instagram-Post enthüllt hatte, was ihn plagt. «Ich habe mich an die sozialen Medien gewandt, weil ich wissen wollte, ob einer meiner Follower mit demselben Problem zu kämpfen hat.» Israel Cassol sagt, er wurde mit Kommentaren und Feedback überhäuft.