Aktualisiert 03.05.2020 15:39

Raubvogelattacke in Volketswil ZH

«Ich dachte, jemand hätte mich von hinten geschlagen»

Patrick Schmid (26) ging am Sonntag im Wald joggen. Dabei kam er offenbar dem Nest eines Mäusebussards zu nahe. Das Tier entschloss sich für den Angriff und fügte dem Mann mehrere Kopfverletzungen zu.

von Steve Last

1 / 7 Patrick Schmid (26) wurde am Sonntagnachmittag in Volketswil ZH von einem Mäusebussard angegriffen. Privat Er erlitt sieben Kratzverletzungen am Kopf, wie er sagt. Privat Er sei beim Joggen attackiert worden und habe einen Schlag gespürt. Zunächst habe er gedacht, eine Person greife ihn von hinten an. Privat

Darum gehts Ein 26-jähriger Jogger wurde am Sonntagnachmittag von einem Mäusebussard angegriffen.

Er erlitt mehrere Kopfverletzungen.

Der Raubvogel versuchte wahrscheinlich, seine Brut zu verteidigen.

Die Vogelwarte Sempach rät, zum Arzt zu gehen und sich gegen Tetanus impfen zu lassen.

«Ich war am Joggen und habe plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen», sagt Patrick Schmid. Der 26-Jährige aus Volketswil ZH war am Sonntagnachmittag im Wald, als er von einem Mäusebussard attackiert wurde. «Zuerst dachte ich, jemand habe mich von hinten geschlagen», erinnert er sich. Dann habe er aber den Raubvogel gesehen, der sich schnell wieder aus dem Staub gemacht habe. Hinterlassen hat der Vogel, der vermutlich seine Brut verteidigte, sieben Kratzwunden am Kopf des Joggers.

«Ich bin regelmässig dort unterwegs und so etwas ist mir noch nie passiert», sagt Schmid. Er will das Waldstück südlich von Volketswil in Nänikon ZH nochmal vorsichtig erkunden, es dann aber in nächster Zeit meiden. Seine Verletzungen, die nur oberflächlich ausfielen, habe seine Freundin desinfiziert.

Es werden vor allem Jogger angegriffen

«Die Angriffe erfolgen meist von hinten und fast immer nur auf joggende Personen, wogegen Spaziergänger und Velofahrer in der Regel unbehelligt bleiben», schreibt die Vogelwarte Sempach in einem Merkblatt zu Bussardattacken in der Schweiz. Pro Jahr komme es zu rund einem Dutzend Attacken, meist im Mai und im Juni, wobei die Vögel versuchten, vermeintliche Bedrohungen von ihrer Brut fernzuhalten.