33-Jähriger Italiener überlebt Bärenangriff

1 / 7 Der 33-jährige Antonio Rabbia wurde von einem Bären angegriffen, doch mithilfe seines Hundes konnte dieser in die Flucht geschlagen werden. Privat Der Mann verstauchte sich ein Bein und erlitt Bisswunden an Bauch und Beinen. Privat Er rechnete nicht damit, zu überleben. In Sprachnachrichten an seine Frau und seinen Vater verabschiedete er sich von diesen und sagte, er würde sie immer lieben. IMAGO/aal.photo

Darum gehts In einem italienischen Nationalpark wurde ein Mann von einer Bärenmutter angegriffen.

Verletzt überlebte er den Angriff, doch vermisste er seinen Hund, der dabei geholfen hatte, die Bärin in die Flucht zu schlagen.

Nach einem Facebook-Aufruf wurde der Hund des Mannes schliesslich unversehrt aufgefunden.

Dem 33-jährigen Antonio Rabbia aus dem italienischen Ausonia sitzt der Schrecken noch immer in den Knochen. Drei schlaflose Nächte hatte er nach den dramatischen fünf Minuten von Angesicht zu Angesicht mit einer Bärin, die ihn angegriffen hatte, um ihre beiden Jungen zu verteidigen. In der Nähe der Strasse, die die Provinz Frosinone mit der von Aquila verbindet, kam es zum Angriff. Rabbia wanderte in einem von Grün umgebenen Tal an der Grenze des Nationalpark Abruzzen, Latium und Molise, wie der «Corriere della Sera» schreibt.

Bisswunden an Bauch und Beinen

Plötzlich bäumte sich eine Bärin vor Antonio auf und attackierte ihn. Dann machte das Tier einen Schritt zurück. Die Zeit, die Antonio brauchte, um zunächst zu entkommen. Aber das abschüssige Gelände war tückisch. Der 33-Jährige rutschte nach unten und fiel schliesslich zu Boden, rollte weiter und knallte in einen Baum. Die Bärenmutter nutzte die Gelegenheit, um erneut zum Angriff anzusetzen. Sie verletzte den Italiener an Bauch und Beinen.

«An diesem Punkt nahm ich einen Stein und warf ihn auf die Bärin, während mein Hund Biondo weiter laut knurrte und bellte.» Das Tier liess schliesslich vom 33-Jährigen ab. Als die Bärenmutter davongelaufen war, habe er angefangen, nach seinem Hund zu rufen. «Ich habe ihn vielleicht hundertmal gerufen. Aber er war nirgends zu sehen.»

Freunde brachten Antonio ins Spital

Antonio rief zwei Freunde an, die in der Gegend wohnen. Sie waren es, die ihn ins Spital begleiteten, wo die Ärzte sein Bein eingipsten, seinen Rücken wegen zwei gebrochenen Rippen ruhigstellten und die Wunden behandelten, die durch zwei Bisse an seinem Unterleib verursacht wurden.

Wurdest du schon einmal von einem Tier angegriffen? Ja, und ich trug erhebliche Verletzungen davon. Ja, aber ich wurde nur leicht verletzt. Ja, aber nur von meiner Katze. Nein, zum Glück noch nie. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Antonio erinnert sich an die Momente direkt nach dem Angriff: «Nach der Bärenattacke sah ich das Blut aus den Wunden an meinem Bauch und an meinem Bein kommen, und ich konnte aufgrund des schlimmen Sturzes nicht rennen. Ich dachte, mein Leben sei zu Ende.» Also habe er sein Handy hervorgenommen und zwei Sprachnachrichten verschickt: eine an seine Frau und eine an seinen Vater. Die Botschaft war zweimal dieselbe: «Ein Bär hat mich angegriffen! Ich schaffe es nicht zurück. Wir werden uns nie wiedersehen . Aber wisse, dass ich dich immer geliebt habe. Auf Wiedersehen.»

Facebook-Aufruf war erfolgreich

Doch wider Erwarten überlebte der 33-Jährige, und er wollte unbedingt seinen Hund Biondo zurückbekommen. «Also startete ich einen Aufruf auf Facebook, komplett mit Fotos, um ihn zu finden.» Und tatsächlich hatte Antonio erneut Glück. «Nach drei Tagen brachte Melissa, eine Hundeliebhaberin, mir meinen Hund zurück. Immer noch verängstigt, aber schwanzwedelnd sprang er auf mich.» Nun hat sich Antonio an einen Anwalt gewandt, denn die Geschichte soll ein juristisches Nachspiel haben.

«Wir werden bei der Parkverwaltung auf Schadensersatz klagen, weil es in der betreffenden Gegend keine Schilder gibt, die auf die gefährlichen Tiere hinweisen», so der Anwalt. Bereits zuvor sei einer seiner Klienten auf dem Balkon seines Hauses von einem Bären angegriffen worden – auch jene Begegnung ist zum Glück insgesamt glimpflich verlaufen.