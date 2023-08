Basel: News-Scout sieht Velo auf der Autobahn

Ein News-Scout fotografierte am Dienstag, etwa um 14 Uhr, eine velofahrende Person auf der Autobahn in Basel, kurz vor der Ausfahrt Badischer Bahnhof und Riehen. «Ich habe die Polizei nicht angerufen, weil ich mir dachte, der Mensch ist weg, bevor die Streife kommt», so der News-Scout.

Velofahren auf der Autobahn ist strengstens verboten

Mit diesem Ausflug am Dienstagnachmittag auf die Autobahn machte sich die Person gleich mehrerer Verkehrsdelikte schuldig. So ist nach Artikel 43 Absatz 3 des Strassenverkehrsgesetzes das Fahren auf Strassen, die den Motorfahrzeugen vorbehalten sind, nur den vom Bundesrat bezeichneten Arten von Motorfahrzeugen erlaubt. Wer dies trotzdem tut, muss mit einer Busse von 30 Franken rechnen.

Es kommt immer wieder zu Fällen, bei denen sich Fahrzeuge auf die Autobahn verirren, die dort nicht erlaubt sind. So verirrte sich etwa am Samstagabend ein Mann auf seinem Velo in Liestal in den Schönthaltunnel der Autobahn. Der Radler wurde der Polizei gemeldet, die ihn aber nicht mehr auf der Autobahn vorfinden konnte.