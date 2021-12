Reiher-Kot bringt Frau in Not – «Ich dachte zuerst, ein Maler habe weisse Farbe verschüttet»

Anfangs haben sich die Anwohner und Anwohnerinnen gefragt, was das für grosse weisse Flecken sind. «Ich dachte, ein Maler habe weisse Farbe auf dem Boden verschüttet», meint Dora Graf (72) aus St. Margrethen SG gegenüber 20 Minuten. Irgendwann habe sie dann den Vogel bemerkt, der regelmässig von dem in der Nähe gelegenen Weihers aus über ihr Grundstück fliege. «Kurz nachdem der Reiher losgeflogen ist, verrichtete er sein Geschäft genau über unserem Haus», sagt Graf.

Auto, Fensterscheiben sowie Fensterläden, Sitzplatz, Hausfassade und Hausdach; nichts davon hat der Reiher verschont. «Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos. Zurzeit müssen wir unser Grundstück täglich von diesen Kotspuren reinigen», sagt die 72-Jährige. Sie habe sich bereits an die Gemeinde gewendet und nachgefragt, was sie dagegen unternehmen könne. Dort habe man ihr den Rat gegeben, etwas Glitzerndes aufzuhängen, was den Vogel abschrecken soll. Bisher jedoch ohne Erfolg.