Romanshorn TG - «Ich dachte zuerst, es wäre ein Hirschkäfer»

Dieser Skorpion tauchte am Sonntagabend in einer Küche in Romanshorn auf.

Einer Leserin aus Romanshorn TG bot sich am Sonntagabend ein ungewohnter Anblick in ihrer Küche. Ein kleiner Skorpion sass unter der Türleiste. «Ich dachte, es sei ein Hirschkäfer und holte ein Glas», so die 70-Jährige. «Erst als ich ihn eingefangen habe, sah ich, dass es sich um einen Skorpion handelte.» Noch nie habe sie so etwas gesehen, lediglich eine Maus sei ihr in dem 350 Jahre alten Riegelhaus einmal über den Weg gelaufen. Sie vermutet, dass der Skorpion aus einer Ferienregion, vielleicht beim Campen, eingeschleppt wurde. Bei ihr bleiben soll er jedoch nicht. «Ich werde ihn im Wald aussetzen.»