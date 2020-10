Steinwürfe gegen Berner Trams : «Ich dachte zuerst, es wären Schüsse gefallen»

Vandalen haben beim Loryplatz in Bern mehrere Fahrzeuge von Bernmobil mit Steinen beworfen. Nicht zum ersten Mal ist es dort zu Angriffen auf den ÖV gekommen.

Insgesamt fünf Scheiben seien zerstört worden, sagt Bernmobil-Sprecher Rolf Meyer. Hinzu kämen Schäden an der Karosserie.

Unbekannte haben am Montagabend mehrere Fahrzeuge von Bernmobil mit Steinen beworfen.

Mit Steinwürfen haben Unbekannte am Montagabend mehrere Fahrzeuge von Bernmobil beschädigt. Leser Leo R. sass gegen 20 Uhr im 8er Tram Richtung Bümpliz, als bei der Station Loryplatz plötzlich die Scheibe zerbarst. «Es war sehr beunruhigend, alle duckten sich. Ich dachte zuerst, es seien gefallen», schildert der 21-Jährige die Szenen.

Laut Bernmobil-Sprecher Rolf Meyer waren von den Angriffen drei Trams (zwei der Linie 8, eines der Linie 7) sowie ein Bus der Linie 17 betroffen. Insgesamt fünf Scheiben seien zerstört worden, hinzu kämen Schäden an der Karosserie. Zur Höhe des Sachschadens konnte Meyer noch keine Angaben machen.

Eine Person leicht verletzt

Die Steinwürfe fanden im Raum Loryplatz und Schlossmatte statt. In diesem Perimeter sei es in diesem Jahr wiederholt zu Vorfällen gekommen, sagt Meyer: «Die Angriffe scheinen sich in diesem Raum zu konzentrieren.» Eine Erklärung dafür habe er aber nicht.