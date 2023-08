Doktor Sex: «Ich denke, da läuft was mit der Ex-Affäre!»

Antwort von Doktor Sex

Deine Sorgen sind verständlich. Und tatsächlich ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es im Austausch zwischen deiner Freundin und ihrer Ex-Affäre auch um Inhalte geht, die zwischen ihnen ein Thema waren, also zum Beispiel Sex. Erst recht, da sie diesen ja auch schon zusammen hatten.

Ihr habt euch Ehrlichkeit versprochen. Nun steht der Beweis an. Zu hoffen, dass sich die Dinge von alleine fügen, ist also keine Option!

In einer Beziehung ehrlich zu kommunizieren bedeutet nicht, sich alles zu sagen. Aber schon, die Themen anzusprechen und zu vertiefen, von denen man spürt, dass sie essenziell wichtig sind und einen im Zentrum, also an der Wurzel des eigenen Seins, berühren und betreffen.