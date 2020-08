vor 1h

Stefan Kuster «Ich denke, das BAG hat seine Glaubwürdigkeit behalten»

Nach der Pannenserie beim Bundesamt für Gesundheit bezieht Stefan Kuster, Leiter übertragbare Krankheiten, in einem Interview erneut Stellung. Er spricht von einer neuen Situation für alle Akteure.

Aufnahmen der Pressekonferenz vom 14. August.

Trotz falscher Angaben zum Coronavirus hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nach Ansicht von Stefan Kuster, dem Leiter übertragbare Krankheiten, seine Glaubwürdigkeit behalten. Das BAG habe eine sehr geringe Fehlerquote, sagte Kuster in einem Interview mit Bluewin.ch.

Das BAG hatte Zahlen publiziert, wonach die Gefahr, sich mit dem Virus anzustecken, in Clubs und Restaurants am grössten sei. Tatsächlich stecken sich die meisten Personen aber innerhalb der Familie an, wie das Bundesamt hatte klarstellen müssen. Zudem hatte es fälschlicherweise den Tod eines jungen Covid-19-Patienten im Kanton Bern vermeldet.

«Fehler können passieren, bei allen Akteuren», sagte Kuster dazu in dem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Was die Formulare anbelange, sei es sehr wichtig, dass die Ärzte sie tatsächlich ausfüllten, so wie es ihre Pflicht sei – und auch, dass sie sie korrekt ausfüllten. «Nur dann können wir sie auch korrekt in unsere Systeme übernehmen.»

Keine epidemiologische Auswirkungen

«Ich denke, dass das BAG seine Glaubwürdigkeit behalten hat», sagte Kuster weiter. «Fehler können passieren – gerade vor dem Hintergrund dieser ungewohnten, neuen Herausforderung.» Diese Situation sei nicht nur für das BAG, sondern für alle Akteure neu. «Man muss aber auch sehen, dass wir eine sehr geringe Fehlerquote haben, über all die Monate hin gerechnet. Und die Fehler, die passiert sind, haben keinerlei epidemiologische Auswirkungen gehabt.»

Man müsse akzeptieren, dass in einer solchen Situation Fehler passierten und auch in Zukunft passieren könnten. Wichtig sei, wie man damit umgehe und was man daraus lerne. Das BAG habe organisatorische Konsequenzen gezogen, die es aktuell umsetze.

«Gewisse Besorgnis»

«Mit einer gewissen Besorgnis» beobachte das BAG, dass über die letzten Wochen die Zahl der Neuinfektionen kontinuierlich zugenommen hat. Die Situation sei allerdings nicht in allen Kantonen und Regionen gleich, sagte Kuster. Es gebe lokale Infektionsherde.

«Zurzeit kein Thema» sei eine erneute Ausrufung der ausserordentlichen Lage. Die Kantone kannten die Situation vor Ort und machten einen guten Job. Selbstverständlich müsse die epidemiologische Situation laufend beobachtet werden.