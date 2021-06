«ASK ME ANYTHING» - «Ich denke die ganze Zeit an meine Ex-Freundin!»

Julians Frage an die Community:

«Meine Freundin hat sich vor zwei Monaten von mir getrennt. Es war sehr überraschend, weil wir eine schöne Zeit miteinander hatten. Ausserdem hatten wir fast nie Meinungsverschiedenheiten und haben uns immer gut verstanden. Plötzlich meinte sie, sie habe ein Gefühlschaos und wisse nicht mehr, was genau sie empfinde oder was wichtig sei. An mir würde es nicht liegen, ich sei perfekt. Nach zwei Monaten denke ich noch immer die ganze Zeit an sie und möchte mich auch nicht auf eine andere einlassen. Ich mache mir ständig Vorwürfe und weiss einfach nicht weiter. Was kann ich tun? Muss ich ihr mehr Zeit lassen oder soll ich kämpfen? Wie kann ich ihr zeigen, dass ich sie immer noch liebe, ohne sie zu nerven?»