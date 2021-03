Ein Mann aus dem Fürstentum Liechtenstein beleidigte im August 2020 in einem Linienbus zwei andere Fahrgäste. Vor einem liess er dann die Hose runter. Dann soll der Rentner während Sekunden mit seinem Glied «herumgewedelt» haben, berichtet die liechtensteinische Zeitung «Vaterland». Der Mitte 60-Jährige stand am Dienstag vor dem Landgericht. Ihm wurde Diskriminierung, Exhibitionismus und sexuelle Belästigung vorgeworfen. Die Diskriminierung gestand er. Die anderen beiden Vorwürfe wies er ab. Wegen einer Prostataoperation gleiche sein Genital einem «Stummel», so hätte er sich mit der Entblössung nur lächerlich gemacht, so der Mann.