Unfall in Malters: Jetzt spricht eine Überlebende (18)

Am Wochenende kam es zu einem tödlichen Autounfall in Malters LU.

«Plötzlich kam uns ein Auto im Vollgas entgegen. Wir hupten und versuchten noch zu bremsen, aber es war schon zu spät», so E.P. Das Fahrzeug – der Fahrer war auf der Flucht vor der Polizei – fuhr ungebremst in die beiden hinein. Beide Autos drehten sich mehrfach, bevor sie zum Stillstand kamen. «Ich stand völlig unter Schock. Mein ganzer Körper schmerzte und überall war Rauch. Das Auto drohte Feuer zu fangen. Ich dachte, jetzt sterben wir», sagt E.P.

Viel Glück trotz schweren Verletzungen

«Ich durchlebe den Unfall immer wieder in meinem Kopf»

Wie die 18-Jährige erzählt, falle es ihr und ihrer Mutter schwer, das Erlebte zu verarbeiten. «Das Einzige, was meine Mutter vor dem Einschlafen sieht, ist das Gesicht des Lenkers, wie er nahezu leblos aus dem Auto gezogen wird.» Auch sie habe Probleme mit solchen Bildern. «Ich durchlebe den Unfall immer und immer wieder in meinem Kopf.» Die beiden befänden sich deshalb in psychologischer Behandlung.

Kollision auf 100-km/h-Strecke in Malters LU

Am Samstagnachmittag meldete die Luzerner Polizei, dass es auf der K 10 in Malters LU zu einem Unfall mit zwei Autos gekommen sei, der ein Todesopfer und zwei Verletzte gefordert hatte. Ein 48-jähriger Autofahrer sei auf einer Hunderter-Strecke aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Der Lenker starb noch vor Ort.



Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern auf Anfrage mitteilt, war zuvor nach dem Lenker des Unfallautos gefahndet worden, nachdem er am Vormittag eine andere Person bewusst angefahren und mit einer Waffe bedroht hatte.