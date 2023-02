Ski-WM: Marc Berthod und Tina Weirather im grossen Interview

Berthod: Meine Frau beantwortet alle Nachrichten und leitet mir die konstruktive Kritik weiter. Solche, die unter die Gürtellinie geht, federt sie ab. Das kriege ich gar nicht mit. Weirather: So herzig, sie ist also etwas wie dein Bodyguard. Berthod: Ja, sie beschützt mich. Wie ist es denn bei dir? Weirather: Ich lese natürlich nicht alle meine Insta-Nachrichten. Oftmals kommentieren die Leute, warum es eine Ausländerin macht und dass man mich wegen meines Dialekts nicht versteht. Die konstruktive Kritik ist selten über Social Media, aber die versuche ich natürlich zu beherzigen.

Berthod: Das habe ich noch nie erlebt. Sie wissen, dass ich Dinge trennen kann. Für uns ist es spannend zu wissen, was sie genau machen und wir es dann vereinfacht erzählen können. Weirather: Ich muss mich extrem konzentrieren bei den Fahrerinnen, mit denen ich gut befreundet bin. Da könnte ich in der Kabine austicken, aber muss mich zusammenreissen. Ich soll sie ja gleich analysieren und kritisieren wie andere.

Berthod: Die Idee zwischen Schweizi und mir ist spät an der Hochzeit von Tina entstanden. Weirather: Eigentlich hatten wir beide ja gemeinsam die Idee. (lacht) Berthod: Schweizi und ich haben losgelegt und drei Folgen gemacht, aber dann war schnell klar, dass Tina dazustossen wird. Aber sie hat am Anfang etwas gezögert.

Weirather: Ich habe gedacht, was ist, wenn die Balance nicht mehr stimmt, zwischen meiner Rolle als Expertin beim SRF und meiner Rolle im lustigen Podcast. Was ist, wenn ich etwas sage, das für Schlagzeilen sorgt? Da war ich erst noch skeptisch. Doch als ich das Produkt gesehen habe, wollte ich dabei sein. Berthod: Wir hatten keine Chance, sie hat sich fast aufgedrängt (lacht).

Was bringt Schweizi eigentlich in die Runde? Im Gegensatz zu Ihnen beiden ist er ja kein ehemaliger Skifahrer.

Weirather: Ich habe noch nie was gemacht, was für so viele Interaktionen gesorgt hat. Mein Instagram-Profil ist überflutet mit Nachrichten zum Podcast.

Berthod: Ich erhalte Fotos, wie die Leute im Bademantel Ski-Rennen verfolgen. Das ist ein Running Gag, weil ich in Lake Louise am Morgen mit Bademantel gedreht hatte. Wir haben jetzt gar 100 Merchandise-Bademäntel organisiert.