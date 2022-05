Tag der guten Tat: «Ich erhalte mehr, als ich gebe»

Blindjogging-Guide : «Ich erhalte mehr, als ich gebe»

Was motiviert Menschen, anderen zu helfen? Wir haben mit Blindjogging-Guide Bruno Baumann und seinem sehbeeinträchtigten Laufpartner Jörg Schilling gesprochen.

Wir setzen uns auf eine Bank und Jörg erzählt, was der Verein Blind-Jogging ihm als Sehbehinderten heute ermöglicht: «Vorher waren alle Angebote so organisiert, dass wir irgendwo hin mussten. Und wenn du sehbeeinträchtigt oder blind bist, ist Reisen eines der Dinge, die du vermeiden möchtest. Das neue Angebot von Blind-Jogging war revolutionär: Sie kommen zu dir an die Haustüre, nehmen dich mit zum Joggen und bringen dich wieder nach Hause. Das war der Grund, mich zu melden.»

Als Guide habe ich einen Gast bei mir. Ihm oder ihr passe ich das Tempo an, die Laufstrecke wird miteinander festgelegt. Wer als Guide für sich trainieren und nebenbei noch einen Sehbeeinträchtigten mitnehmen will, hat die falsche Motivation.

Was treibt dich an, blinde Läuferinnen und Läufer als Guide zu begleiten?

Vor Jahren habe ich bei einem Wettkampf ein Tandem überholt. Die hatten unterschiedliche T-Shirts an, mit dem Ausdruck: «I see…» und «…says the blind man». Das hat mich total fasziniert! Daraufhin habe ich beschlossen: Nach 25 absolvierten Marathons will ich das auch machen. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich bin sehr dankbar, dass ich gesund bin und viel Sport treiben konnte und immer noch kann. Ich möchte meine Begeisterung für den Laufsport denen weitergeben, die nicht die gleichen Möglichkeiten haben, wie andere.