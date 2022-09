Freigelassener Asow-Kämpfer: «Ich erlebte zwei Scheinhinrichtungen»

1 / 7 Oleg Tisluk (47) war in Mariupol und in Asowstahl, bevor er im Mai in russische Kriegsgefangenschaft geriet. Am 29. Juni wurde er ausgetauscht. 20 Minuten/ Ann Guenter Oleg zeigt die dicht beschriebenen Seiten seines Tagebuchs, das er in Kriegsgefangenschaft schrieb. 20 Minuten/ Ann Guenter «Unsere Tagesration, meistens Haferbrei, passte in ein Drittel einer grossen PET-Flasche.» Oleg hat die PET-Flasche mitgenommen, als Erinnerung an seine Gefangenschaft. 20 Minuten/ Ann Guenter

Oleg Tisluk gehört zu einem Evakuierungsteam des Asow-Bataillons Kiew. «Wir bringen Zivilisten und Soldaten aus umkämpften Orten heraus. Das taten wir in Butscha, Irpin und Hostomel. Am 30. März wurden wir auf Mission nach Mariupol geschickt.»

Die ukrainische Hafenstadt wurde von ukrainischen Truppen gegen die zahlenmässig weit überlegene russische Streitkraft während Monaten zäh verteidigt. «Wir flogen mit sieben Helikoptern dorthin. Um nicht entdeckt zu werden, flogen die Piloten von Dnjepr aus nur fünf, sechs Meter über dem Boden – eine fliegerische Meisterleistung», schwärmt der 47-Jährige.

«Konnten Gefallene nur mit Geomarkern versehen»

In Mariupol habe der Gegner alles getan, um Evakuierungen und Bergungen zu verhindern. «Wir standen unter Dauerbeschuss», so Oleg. «Deswegen konnten wir gefallene Kameraden nur mit Geomarkern versehen, damit sie später gefunden und beerdigt werden konnten.» Als sich der Fall der Stadt abzeichnete, hätten sie sich unter dem Areal der Asowstahl-Fabrik verschanzt. «Vom 15. April bis zum 16. Mai war ich dort unten», sagt Oleg. «Es war brutal.»

Schliesslich waren er und seine Kameraden gezwungen, aufzugeben. In einer vom IKRK organisierten Evakuierung wurden sie in das von pro-russischen Kräften geführte Olenivka-Gefängnis südlich der Separatisten-Stadt Donezk gebracht: «Wir waren 250 Soldaten in einer Halle, die für nur rund 50 Leute gedacht war.»

Olegs «Bucket List» in der Kriegsgefangenschaft

Wegen der konstanten Luftschläge in Mariupol habe er über Wochen nichts mehr gehört. Also habe er Tagebuch geschrieben. Oleg zeigt dicht beschriebene Seiten eines Heftes. Auch eine «Bucket List» legte er an, für den Fall, dass er aus der russischen Kriegsgefangenschaft entlassen werden sollte.

Drei Punkte hielt Oleg darauf fest: «Punkt eins war, dass ich mich medizinisch behandeln liess. Punkt zwei, dass ich meine Tochter Jana (12) zur Schule begleiten würde. Und Punkt drei, dass ich meine Frau auch kirchlich heiraten wollte.»

«Wir hätten halt früher aufgeben müssen, sagten sie»

Immer wieder habe man ihn verhört: Was seine Funktion sei, in welchem Bataillon er kämpfe. «Ich gab immer an, für die ukrainischen Soldaten in Mariupol nur gekocht zu haben.» Seine Kollegen hätten dasselbe gesagt – oder sich als Fahrer ausgegeben. «Die Russen wurden wütend. Wie sollen Köche und Fahrer allein die Stadt so lange gehalten haben, fragten sie uns», grinst er, bevor er wieder ernst wird: «Sie gaben uns die Schuld daran, dass Mariupol komplett zerstört wurde. Wir hätten halt früher aufgeben müssen, sagten sie.»

Wurde er in der Gefangenschaft gefoltert? Der redselige Oleg schweigt lange, sagt dann: «Einige der russischen Soldaten stammten aus Dagestan. Sie waren äusserst brutal. Ich erlebte zwei Scheinhinrichtungen.» Mehr will er dazu nicht sagen, die Erinnerungen seien zu schmerzhaft.

«144 von uns gegen 432 russische Soldaten»

Fünfmal habe es geheissen, dass sie ausgetauscht würden, ohne dass etwas passiert sei. Doch am 29. Juni war es so weit. «144 von uns wurden gegen 432 russische Soldaten ausgetauscht. Später erfuhr ich, dass es eine Faustregel gab: ein ukrainischer Soldat gegen drei russische.»

Er habe die gegnerischen Soldaten beim Austausch gesehen. «Sie sahen wohlgenährt aus – während unsere Tagesration, meistens Haferbrei, in ein Drittel einer grossen PET-Flasche passte.» Er hat besagte PET-Flasche mitgenommen, als Erinnerung an seine Gefangenschaft.

«Pro-russische Kämpfer stehen für einen Austausch nicht zur Diskussion»

«Vor dem Einsatz in Mariupol habe ich 135 Kilo gewogen, nach der Kriegsgefangenschaft waren es noch 90 Kilo. Aufgepäppelt haben sie uns jedenfalls nicht», sagt Oleg. Die Genfer Konvention, die auch die Versorgung von Kriegsgefangenen regeln sollte, sei gerade mal so eingehalten worden – «sinnbildlich gesprochen, passte die Umsetzung gerade mal in ein Drittel einer PET-Flasche.»

Später habe er erfahren, dass lediglich russische Soldaten, vor allem russische Offiziere, gegen ukrainische Kämpfer ausgetauscht worden seien – «die pro-russischen Kämpfer aus Donezk und Luhansk stehen für Moskau für einen Austausch offenbar nicht zur Diskussion», sagt Oleg.

«Nach dem Krieg akzeptieren wir auch die LGTBQ-Community»

Vor dem Krieg gehörte Oleg dem «Rechten Sektor» («Prawyj Sektor») an, einer rechtsgerichteten, paramilitärischen Gruppierung, die sich während des Euromaidan-Aufstands 2014 zu einer politischen Partei formierte. Die Gruppierung lehnt liberale und demokratische Werte ebenso ab wie die Europäische Union.

Wie sieht Oleg das heute, vor dem Hintergrund der europäischen Unterstützung der Ukraine und dem ukrainischen EU-Beitrittsgesuch? «Ach, wissen Sie», grinst er. «Nach diesem Krieg können wir auch die EU und die LGTBQ-Community akzeptieren. Es ist besser, wenn wir alle gegen den einen Feind, Russland, vereint sind.» Überhaupt sei die Ukraine heute «europäischer» als es etwa Ungarn sei. «Ist das nicht bemerkenswert?»