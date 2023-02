Betroffene Parlamentarier: «Ich erreiche meine Mama seit Stunden nicht mehr»

1 / 7 Am Montag kam es im Südosten der Türkei und der syrischen Grenzregion zu mehreren schweren Erdbeben. via REUTERS Auch Schweizer Politikerinnen und Politiker sind vom Ereignis betroffen. So auch Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan: «Viele meiner Freunde haben Verwandtschaft in der Nähe des Epizentrums.» 20min/Simon Glauser Arslan sei mit dem Eidgenössischen Amt für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und anderen Hilfsorganisationen in Kontakt und versuche, Hilfe aus der Schweiz für die betroffenen Gebiete zu organisieren. AFP

Darum gehts Im Grenzgebiet der Türkei und Syriens kam es am Montag zu mehreren schweren Erdbeben.

Bereits mehr als 2300 Menschen sind aufgrund dieser verstorben.

Auch Schweizer Politikerinnen und Politiker sind direkt betroffen.

Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan sei bereits den ganzen Tag lang mit der Organisation von Hilfe aus der Schweiz beschäftigt.

SP-Nationalrat Mustafa Atici befindet sich derweil in Taiwan und versuche von dort aus, mit seiner Familie vor Ort in Kontakt zu kommen.

Tiefe Temperaturen verschärfen Wettrennen gegen die Zeit

Sibel Arslan, Grünen-Nationalrätin aus Basel-Stadt, stehe seit dem Morgen in Kontakt mit Freunden, Politikerinnen und Politikern in der Türkei. «Viele meiner Freunde haben Verwandtschaft in der Nähe des Epizentrums und sind vom Erdbeben betroffen», sagt sie gegenüber 20 Minuten. Von einigen habe sie unterdessen mitbekommen, dass diese Familienangehörige verloren hätten.

Derzeit würde alles unternommen, um die verschütteten Menschen aus den Ruinen zu befreien. Die Zeit drängt durch die tiefen Temperaturen umso mehr. «Teils erreichen die Rettungsdienste aufgrund der eingestürzten Gebäude und anderer Hindernisse die Menschen nicht», so Arslan. Auch Flughäfen und Verwaltungsgebäude seien beschädigt – die Soforthilfe leide darunter.

«Ich muss möglichst nüchtern funktionieren»

Arslan ist vom Ereignis hörbar mitgenommen, sie spricht leise – und muss trotzdem versuchen, eine gewisse Distanz zu wahren. «Ich darf keine Bilder oder Videos anschauen – ich muss möglichst nüchtern funktionieren», sagt die Nationalrätin. Sie sei mit dem Eidgenössischen Amt für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und anderen Hilfsorganisationen in Kontakt und versuche, Hilfe aus der Schweiz zu organisieren.

«Die türkisch-kurdischen oder alevitischen Vereine in der Region Basel verbünden sich jetzt und wollen heute Abend erste Lastwagen mit Hilfsgütern aus Rheinfelden in die Türkei und nach Syrien losschicken», sagt Arslan. Wichtig seien vor allem jetzt zur Winterzeit genügend Zelte, Schlafsäcke, Nahrungsmittel und Hygieneartikel – auch Beleuchtung, denn vielerorts ist die Stromversorgung unterbrochen. Der Zugang nach Syrien sei für Hilfsorganisationen grundsätzlich schwierig, was besonders besorgniserregend sei, sagt sie.

Am Montagabend werde auch sie sich mit Freunden und Vereinen treffen, um die Hilfsaktion zu koordinieren.

«Stehe unter Schock»

Auch SP-Nationalrat Mustafa Atici, ebenfalls aus Basel-Stadt, würde gerne an den Hilfsbemühungen im Kleinbasel teilnehmen – doch er befindet sich derzeit in Taipeh mit der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Schweiz-Taiwan. «Meine Mama lebt in Elbistan, ich erreiche sie seit Stunden nicht mehr», erzählt er 20 Minuten. Zudem bekomme er alle zehn Minuten Mitteilungen mit der traurigen Nachricht, dass Verwandte oder Bekannte verstorben sind. «Ich stehe unter Schock und bin unendlich traurig.»

Für Atici sei jetzt wichtig, dass die Schweizer und ausländischen Rettungskräfte möglichst schnell vor Ort sein könnten, um möglichst viele verschüttete Menschen noch retten zu können. «Es werden viele Menschen aus dem Ausland Materialien für die Türkei und Syrien organisieren – jetzt braucht es aber vor Ort möglichst gut gebündelte und koordinierte Rettungskräfte mit der richtigen Expertise», sagt der SP-Nationalrat.

Kritik an missachteten Bauvorschriften

Atici äussert auch Kritik an seinem Heimatland. Nach dem grossen Erdbeben in Istanbul im Jahre 1999 habe man festgestellt, dass viele Bauvorschriften missachtet worden seien. Die Region, in der das Erdbeben vom Montag passierte, sei die bekannteste Erdbeben-Region in der Türkei, Wissenschaftler warnten bereits seit Jahren vor einer grossen Erschütterung: «Wenn ich also Gebäude sehe, die vergangenen Sommer gebaut wurden und von denen jetzt nur noch ein Aschehaufen zurückgeblieben ist, bin ich mir sicher, dass auch in diesem Falle die Bauvorschriften nicht eingehalten wurden», sagt Atici.