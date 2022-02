Vorfreude bei Chicago-Fans - «Ich erwarte von Shaqiri gleich im ersten Spiel ein Fallrückzieher-Tor»

Nach der Bekanntgabe des Wechsels von Xherdan Shaqiri in die USA drehten «Soccer»-Fans in Chicago kurzzeitig durch. «Das wird genial» oder «Wir werden definitiv die Liga gewinnen. Ich muss sofort einen Meisterschaftsring vorbestellen», liessen die Fire-Anhängerinnen und -Anhänger auf Social Media ihrer Euphorie über den Wechsel des Nati-Stars freien Lauf. Nach einigen Tagen im Trainingslager im texanischen Austin reiste Shaqiri erst am Samstag erstmals nach Chicago und wurde vor dem Hotel mit Trommeln und Fahnen von den Fans empfangen.