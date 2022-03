Paul Saladino ist Karnivor: Er schwört auf rohes Fleisch

Rohe Innereien können dir schaden

Fleisch und Innereien sind zwar reich an Nährstoffen, aber auch an gesättigten Fettsäuren und Salz. Ein übermässiger Verzehr erhöht daher u. a. das Herz-Kreislauf-Risiko. Ausserdem raten Ernährungswissenschaftler dringend davon ab, Innereien roh zu essen, da sie Bakterien enthalten, die nur durch Kochen abgetötet werden können. So kannst du Lebensmittelvergiftungen vermeiden.