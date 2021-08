Nadia bei «Zweipunktnull» : «Ich esse Pizza Hawaii mit Mayo und Aromat»

Nadia Goedhart ist Social Media-Persönlichkeit von Radio Energy und bekannt für ihre unterhaltsamen Instagram-Videos. Im Podcast «Zweipunktnull» verrät sie, was sie aus ihrem Leben machen würde, wenn es kein Social Media gäbe und wie sie ihre Pizza so isst.

Neue Episoden «Zweipunktnull» findest du jeden zweiten Dienstag in der Radio-Section deiner 20-Minuten-App (ganz unten in der Leiste), bei Spotify , Apple Podcasts und TuneIn .

In dieser Folge erzählt sie, wie ihre Videos zustande kommen, was sie aus ihrem Leben machen würde, wenn es kein Social Media gäbe und wie sie ihre Pizza so isst. Mehr braucht man ja auch nicht zu wissen, oder? Wenn ihr Nadia (von Energy) also ein bisschen besser kennen möchtet, als all die anderen, die ihr auf Instagram folgen, dann hört euch das an!