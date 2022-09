My Lovestory: «Ich fand, er sieht schrecklich aus, heute sind wir verheiratet»

«Auch wenn ich die Geschichte oft erzählt habe, klingt sie noch immer sehr surreal. Als ich vor fünf Jahren eine Kollegin bei der Arbeit vertreten musste, war mir so langweilig, dass ich mir eine Dating-App herunterlud, um mir so mit ein bisschen Chatten die Zeit zu vertreiben. Erwartet habe ich eigentlich gar nichts.

Also sass ich da und wischte links, wischte rechts, dann wieder links – so ging das wirklich lang. Dann blieb ich auf einem Bild hängen. Mein erster Gedanke: Wer bitte lädt denn so was hoch? Was ich sah: Einen unrasierten Mann mit Kopfhörern – ein Bilderbuch-Nerd. Er sah wirklich schrecklich aus. Ein klarer Links-Wisch-Fall.