1 / 6 Weihnachten allein tönt für viele wie der absolute Horror. Vier 20-Minuten-Leserinnen und -Leser erzählen, weshalb es für sie nicht sonderlich schlimm ist, ohne Familie zu feiern. (Symbolbild) imago images/MiS Peter Stocker hat sich bewusst dazu entschieden, die Festtage dieses Jahr allein zu verbringen. «Es wird sicher eine Herausforderung.» zvg Bei Nicole (46) ist es ein bisschen weihnachtlich, ein Fest gibt es nicht. «Mein Partner und ich verbringen die Zeit zu zweit. Kein grosses Fest, gar nichts. Ich freue mich auf die Ruhe.» zvg

Darum gehts Grosse Weihnachtsfeste können dieses Jahr nicht stattfinden.

Wenn gefeiert wird, dann im kleinen Kreis.

Leserinnen und Leser erzählen, wieso sie die Festtage allein verbringen.

Psychologin Ulrike Ehlert erklärt, wieso dieses Jahr eine Ausnahme bleiben soll.

Dieses Jahr gibt es keine grossen Feiern und Feten. Wer feiert, tut dies im kleinen Kreis. Und einige nehmen dieses Jahr zum Anlass, um ganz auf ein Fest zu verzichten. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich, wie die Stimmen aus der 20-Minuten-Community zeigen.

«Ich habe mich bewusst dazu entschieden, Weihnachten allein zu verbringen»

Peter Stocker (36): «Ich würde mich nicht als Sozialphobiker beschreiben. Vergangenes Jahr feierte ich mit meiner damaligen Partnerin und ihrer Familie im grossen Kreis. Das war sehr schön, aber auch anstrengend. Dieses Jahr gehe ich ins andere Extreme: Ich werde Weihnachten ganz allein verbringen. Dafür gibt es mehrere Gründe: 2020 war ein schwieriges Jahr für mich. Nebst einer Trennung erhielt ich eine Schockdiagnose. Ich verbrachte viel Zeit im Spital , und wie es bei mir gesundheitlich kommendes Jahr aussehen wird, ist noch unklar. All diese Punkte haben mich dazu veranlasst, Weihnachten dieses Jahr nicht mit Freunden zu feiern.

Einladungen dazu gebe es natürlich. An Heiligabend werde ich m i ch i n meiner Heimatstadt Solothurn für eine Stunde auf die Treppe der St. - Ursen -K athedrale s e tzen und drei Kerzen anzünden. Eine für die Vergangenheit, eine für die Gegenwart und eine für die Zukunft. Von den drei Kerzen werde ich nur eine mit nach Hause nehmen. Die, die für die Zukunft steht. Ich tue das für mich , aber auch im Gedenken an all die Menschen, die aus irgendeinem Grund unfreiwillig allein sind und die Festtage nicht bei ihren Liebsten sein können. Ich muss immer wieder an diese Personen denken.

Ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, allein zu sein. Aber viele haben gar keine Wahl. Ein bisschen bin ich auch froh, dass ich dieses Jahr keine n Weihnachtsstress habe. Man nennt die Zeit ja auch die ‹ besinnliche › Zeit. Und in all dem Weihnachtsstress ist eine Besinnung ja kaum möglich. Also habe ich mich dieses Jahr für einen anderen Weg entschieden. Klar habe ich auch Respekt davor, in dieser Zeit allein zu sein. Es macht mich auch ein bisschen traurig. Aber i n Gedanken bin ich bei den Personen, die nicht die Wahl haben, ob sie Weihnachten allein oder mit ihren Liebsten verbringen möchten.»

«Ich sehne mich nach Ruhe»

Nicole (46): «Unter anderem wegen der Corona -P andemie war dieses Jahr ein besonders strenges. Mein Partner und ich haben beide sehr viel gearbeitet. Dass ein grosses Fest dieses Jahr nicht möglich war, kam mir gerade recht. Nicht weil mir meine Familie auf die Nerven geht oder weil ich introvertiert bin, sondern einfach, weil ich mich zur z eit sehr nach Ruhe sehne. Also feiern wir nur zu zweit. Die kommenden Tage verbringen wir, wie es uns passt. Wenn wir Lust haben, rauszugehen, machen wir das. Wir haben keine Termine und keine fixen Uhrzeite n , wann wir wo sein müssen. Darauf freue ich mich sehr. Ein bisschen weihnachtlich haben wir es aber schon. An Heilig a bend koche ich zum Beispiel das Weihnachtsmenü aus meiner Kindheit. So ganz ohne Weihnachtsstimmung geht es schon nicht. Auch Weihnachtsdeko haben wir ein bisschen. Aber trotzdem feiern wir in aller Ruhe, so wie es uns gefällt. Ich freue mich sehr darauf.»

«Ich halte nichts von Weihnachten»

Samantha ( 26 ) : «Ich persönlich halte nichts von Weihnachten, da ich damit nur schlechte Erinnerungen verbinde. Ich bin das schwarze Schaf der Familie, weil ich nicht so bin, wie meine Familie mich haben möchte. Ausserdem bin ich durch eine Landesgrenze von meine n Verwandten getrennt. Darum kommt mir das jetzige Jahr gerade r echt. Aber auch sonst arbeite ich meistens an Weihnachten, damit die Personen, die gerne Weihnachten feiern, mit ihren Liebsten zu Hause bleiben können.»

«Ich bin froh, muss ich mich dieses Jahr nicht mit meinen Geschwistern vergleichen»

Danica (53): « Ich bin froh, dass dieser Familienschlauch ausfällt. Ich bin kinderlos und lebe seit meiner Scheidung zurückgezogen von meiner Familie. An Ostern und Weihnachten wird immer erwartet, dass alle kommen: Meine Mutter, mein Vater lebt nicht mehr, und meine drei Geschwister mit ihren Ehepartnern und den Kindern. Es ist immer die reinste Angeberei. Einer kann mehr und hat mehr als der andere. Egal ob es um den Beruf geht oder darum, wo sie schon auf der Welt Ferien gemacht haben. Ich bin Reinigungskraft in einem grossen Betrieb, zu erzählen habe ich nichts. Ich bin froh, dass ich mir das dieses Jahr nicht antun muss. »

Warum man sich seinen Ängsten stellen soll «Wer Weihnachten unangenehm findet, versucht sich davor zu drücken» Ulrike Ehlert ist Psychologin am Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Zürich. zvg Gibt es Menschen, die froh sind, dass das grosse Weihnachtsfest dieses Jahr ins Wasser fällt? Ja. Für Menschen mit einer Sozialphobie sind solche Anlässe eine Qual. Sie haben Angst, von anderen bewertet zu werden, negativ aufzufallen. Betroffene versuchen, Familienfeste und ähnliche Situationen ganz zu meiden oder sie mit grosser Mühe irgendwie durchzustehen. Dass wegen der Pandemie die Weihnachtsfeierlichkeiten in kleinerem Rahmen durchgeführt werden oder ganz ausfallen, ist für Sozialphobiker eine Erleichterung. So müssen sie das Fest nicht schwänzen. Ist es normal, sich vor Familienfesten zu drücken? Was heisst schon normal? Wenn man etwas unangenehm findet, versucht man, sich davor zu drücken. Das ist in dem Sinne normal, das machen wir alle. Wer nicht abspülen möchte, erfindet Ausreden. Dieses Jahr erweitert sich dank der Pandemie der Spielraum für Ausreden: Wenn ich heute sage, dass ich erkältet bin, sagen mir sofort alle, dass ich doch lieber daheimbleiben soll. Damit handeln wir ja auch BAG-konform. Auf einer psychologischen Eben e kommt allerdings noch ein Faktor dazu: Wenn ich merke, dass meine Ausrede erfolgreich war, animiert mich dies, beim nächsten Anlass wieder eine Ausrede zu erfinden. Nachhaltiger wäre es in vielen Fällen, den wahren Grund für sein Unwohlsein mitzuteilen. Was passiert, wenn ich mich immer drücke? Wer immer eine Ausrede parat hat, wird irgendwann nicht mehr eingeladen und verliert seine sozialen Kontakte. Dieses Jahr können sich Menschen mit einer Sozialphobie gut vor dem Weihnachtsfest drücken. Doch nach der Pandemie müssen sie sich ihren Ängsten stellen. Wenn nötig mit psychologischer Hilfe. Und was ist, wenn man sich unter dem Weihnachtsbaum nichts zu sagen hat, etwa weil man politisch unterschiedliche Haltungen hat? Das kann durchaus ein Grund sein, das Weihnachtsfest zu schwänzen. Denn auf Streitereien hat keiner Lust. Ich empfehle, heikle Themen zu vermeiden und hitzige Diskussionen auszuschweigen. Wenn jede Zusammenkunft mit der Familie zur Zerreissprobe wird, kann die Corona-Weihnacht ein Segen sein, oder? Definitiv. Aber es gibt auch sicher Personen, die dieses Jahr merken, dass Weihnachten ganz allein doch nicht so schön ist. Diese Menschen werden das nächste Familientreffen umso mehr schätzen.

Hast du Probleme mit deinen Eltern oder Kindern? Hier findest du Hilfe: Pro Juventute, Tel. 1 47 Elternberatung, Tel. 058 261 61 61